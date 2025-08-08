08/08/2025

Ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը. Լուսանկար

Մեր տեղեկություններով՝ ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը:

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության և փողերի լվացման մեղադրանքներով:

Վարդան Հարությունյանը 2014–2016 թվականներին «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչության նախագահ-գլխավոր տնօրենն է եղել, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի անդամ, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչության անդամ, 2016–2018 թվականներին՝ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ:

