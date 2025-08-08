Ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը. Լուսանկար

Մեր տեղեկություններով՝ ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության և փողերի լվացման մեղադրանքներով:
Վարդան Հարությունյանը 2014–2016 թվականներին «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչության նախագահ-գլխավոր տնօրենն է եղել, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի անդամ, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչության անդամ, 2016–2018 թվականներին՝ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ:
Բաց մի թողեք
Ռուբեն Վարդազարյանը մեղավոր ճանաչվեց և դատապարտվեց ազատազրկման
«Երևան ավտոբուս» ՓԲԸ-ի հավաքակայաններից մեկի ղեկավարը 16 ամիս վարորդներից պահանջել է օրական 2 հազար դրամ
Խոհանոցային դանակով հարվածել է 38-ամյա տղամարդուն, հափշտակել հեռախոսը