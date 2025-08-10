10/08/2025

Այսօր Բարեկենդան Սուրբ Աստվածածնի պահոցն է. Լուսանկար

Պահքի սկիզբն է, որը նախորդում է Հայ Առաքելական եկեղեցու տաղավար տոներից և Սուրբ Աստվածածնին նվիրված տոներից մեկին, այսինքն՝ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխմանը:

Այս պահքը տևում է երկուշաբթիից շաբաթ:

