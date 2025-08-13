Ինչ է կատարվում Բաքվում, կեղծ դատավարությանը․ Ռուբեն Վարդանյանի հետ

Բաքվի ռազմական դատարանում կայացել Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար և բարերա, Ադրբեջանում ապօրինաբար կալանավորված Ռուբեն Վարդանյանի գործով շինծու դատավարությունը:
Ինչպես գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, հերթական նիստի ժամանակ «տուժածների և նրանց իրավահաջորդների ցուցմունքները»։
Տուժածներից Համիդ Համիդլիի իրավահաջորդը՝ նրա հայրը՝ Ալիսահիբ Իսկենդերովը, հայտարարել է, որ «իր որդին զոհվել է հայկական բանակի մնացորդների և հայկական անօրինական զինված կազմավորումների կողմից իրականացված հրետակոծության հետևանքով»։
Մյուս տուժողի՝ Շամիստան Յուսիֆլիի իրավահաջորդը՝ նրա հայրը՝ Շուքրան Ամանովը, ասել է, որ իր որդին զոհվել է օկուպացված Մարտակերտի ուղղությամբ «կրակի հետևանքով»։
Զոհ Մեհդի Աբբասովի իրավահաջորդը՝ նրա հայրը՝ Ամրա Աբբասովը, հայտարարել է, որ իր որդին զոհվել է թշնամու հրետակոծության հետևանքով։
Համանման ցուցմունքներ են պնդել մի քանի այլ՝ Ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 19-ին։
