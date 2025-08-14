14/08/2025

Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան նպատակային գործունեության արդյունքում մերժվել է հայկական նախագիծը

Ժնևի կանտոնի խորհրդարանի մի շարք հայամետ պատգամավորների կողմից 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին ներկայացված «Լեռնային Ղարաբաղի անեքսիա և Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների ազատ արձակում» վերնագրով 24.321 բանաձևի նախագիծը օգոստոսի 11-ին մերժվել է այս երկրի խորհրդարանի վերին պալատի՝ Պետությունների խորհրդի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի կողմից՝ Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան նպատակային գործունեության արդյունքում։

Ինչպես «Կավկազ.ինֆո»-ին հայտնել են Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատնից. դրա հետ մեկտեղ օրակարգից հանվել է նաև այդ հանձնաժողովի փոխնախագահ Կառլո Սոմարուգայի կողմից առաջարկված նոր բանաձևի նախագիծը, որը վերաբերում է միայն բանտարկյալներին և հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը։

Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մամուլի հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, թե Ժնևի կանտոնալ խորհրդարանի հայտնի սադրիչ նախաձեռնությունը միակողմանի է և պարունակում է բացառապես ադրբեջանական կողմին ուղղված պահանջներ, և նման մոտեցման դեմ բողոք է արտահայտվել։

