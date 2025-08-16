16/08/2025

ԱԲ-ի միջոցով ստեղծված լուսանկարն այդ իրողության վիզուալացումն է. Բաբայան

Փաստաբան Արսեն Բաբայանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Առաջին նկարը հրապարակել եմ հունիսի 25-ին: Մարդիկ գտնվեցին, որ ինձ հորդորում էին չտարածել արհեստական բանականության միջոցով սարքված լուսանկարը:

Ես բացատրում էի, որ իմ բարձրաձայնման խնդիրը լուսանկարի իրական լինելը չէ, այլ՝ այն իրողության, որը տեսնում ենք այս օրերում:

Իսկ ԱԲ-ի միջոցով ստեղծված լուսանկարն այդ իրողության վիզուալացումն է:
2-րդ լուսանկարն արդեն փաստագրություն է…»։

