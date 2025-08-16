16/08/2025

Կիևը պետք է անվտանգության անսասան երաշխիքներ ստանա. Եվրոպացի առաջնորդներ

16/08/2025

ԵՄ առաջնորդների համատեղ հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է․

Եվրոպան պատրաստ է համագործակցել Սպիտակ տան ղեկավարի և Զելենսկու հետ՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի եռակողմ գագաթնաժողովը նախապատրաստելու համար։

Կիևը պետք է ստանա անվտանգության անսասան երաշխիքներ և ինքնուրույն որոշումներ կայացնի իր տարածքի վերաբերյալ։

Եվրոպացի առաջնորդները պատրաստակամություն են հայտնել՝ գործակցելու Դոնալդ Թրամփի և Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ՝ Ռուսաստան-ԱՄՆ-Ուկրաինա եռակողմ գագաթնաժողով նախապատրաստելու համար։

Նրանք համոզմունք են հայտնել, որ Կիևը պետք է անվտանգության անսասան երաշխիքներ ստանա, Ուկրաինայի զինված ուժերը և այլ երկրների հետ համագործակցությունը չպետք է ենթարկվեն որևէ սահմանափակման։ Բացի դրանից՝ Ուկրաինան պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնի իր տարածքի վերաբերյալ, չպետք է սահմանափակվի նաև Ուկրաինայի ինտեգրումը ԵՄ և ՆԱՏՕ։

Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆինլանդիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարների համատեղ հայտարարության համաձայն՝ եվրոպական կողմը շարունակելու է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։

