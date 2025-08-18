18/08/2025

Պատրաստի սննդի արտահանումը ԵՄ աճել է 56%-ով, ալկոհոլային խմիչքներինը՝ 20%-ով. Պապոյան

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ներկայացրել է Հայաստանից ԵՄ արտահանման (դոլարային արտահայտությամբ) 2024-2025 թթ. հունվար-հուլիս համեմատականը։

«Պատրաստի սնունդ՝ աճել է 56%-ով, ալկոհոլային խմիչքներ՝ աճել է 20%-ով, ալյումինե արտադրանքներ՝ աճել է 35%-ով։

Այս աճերը ապահովվել են Կառավարության աջակցության ծրագրի շնորհիվ, քանի որ պետությունը փոխհատուցում է պատրաստի արտադրանքի մաքսատուրքերը ԵՄ-ում»։

