Դու մեղավոր չես, մենք ենք մեղավոր, որ դեռ չենք ,,խնկարկել” քեզ մինչ օրս… Տոնոյան

Արցախի հերոս, արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված Մենուա Հովհաննիսյանի մայրը՝ Կարին Տոնոյանը գրում է.
«Կարդացի կիկոլի բարբաջանքը մեր ՏՂԵՐՔԻ խնկարկման ձևը փոխելու մասին….. դու մեղավոր չես, ողորմելի, մենք ենք մեղավոր, որ դեռ չենք ,,խնկարկել” քեզ մինչ օրս….. կեղտոտ բերանդ հեռու պահիր ՏՂԵՐՔԻՑ, դեռ նրանց առաջ ծունկի եկած կախկանձելու ես արածներիդ համար….. ամեն ինչ չափ ունի ու վերջ»:
