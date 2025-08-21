21/08/2025

Անմեղ մարդուն դատարանը արգելեց շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելել Եռաբլուր՝ որդու շիրմին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Կարծում ե՞ք դատարանը օբյեկտիվ գտնվեց չերկարաձգելով Արա Ռոստոմյանի կալանքը։

Դատարանը օբյեկտի՞վ գտնվեց կիրառելով տնային կալանք և թույլատրելով շաբաթական երկու անգամ այցելել Եռաբլուր զինվորական պանթեոն՝ որդու շիրմին։

Պաշտպանական կողմը պետք է շնորհակա՞լ լինի դատարանին․ ամենևին։

Արա Ռոստոմյանի նկատմամբ տնային կալանք կիրառվեց չգործած հանցանքի համար։ Անմեղ ծնողին արգելվեց շաբաթվա մնացած հինգ օրերին այցելել որդու շիրիմին։

Շնորհակա՞լ ենք արդյոք դատարանին, պետությանը, իշխանությանը․ երբեք։

Վահան Հովհաննիսյան

Անմեղ ծնողին արգելվեց շաբաթվա մնացած հինգ օրերին այցելել որդու շիրիմին

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի պաշտոնյաների մասին հերթական կեղծիքը․ Պրիգոժինի հիմնադրամի թիրախում այժմ էլ Ալեն Սիմոնյանն է

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի 3 վարչական շրջանում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապանի օդանավակայանի վրա Ադրբեջանի կրակելու մասին լուրը հին է՝ 2 տարվա. FIP

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 22-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր թյուրիմացությունը կարող է վրդովմունքի կամ վեճի պատճառ դառնալ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անմեղ մարդուն դատարանը արգելեց շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելել Եռաբլուր՝ որդու շիրմին․ Լուսանկար

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չեն կարգավորվում Վրաստան – ԵՄ հարաբերությունները

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա և՛ դավաճանություն է, և՛ թշնամու ճանաչողական պատերազմի շարունակություն․ Պետրոսյան

21/08/2025 infomitk@gmail.com