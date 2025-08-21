Անմեղ մարդուն դատարանը արգելեց շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելել Եռաբլուր՝ որդու շիրմին․ Լուսանկար

Կարծում ե՞ք դատարանը օբյեկտիվ գտնվեց չերկարաձգելով Արա Ռոստոմյանի կալանքը։
Դատարանը օբյեկտի՞վ գտնվեց կիրառելով տնային կալանք և թույլատրելով շաբաթական երկու անգամ այցելել Եռաբլուր զինվորական պանթեոն՝ որդու շիրմին։
Պաշտպանական կողմը պետք է շնորհակա՞լ լինի դատարանին․ ամենևին։
Արա Ռոստոմյանի նկատմամբ տնային կալանք կիրառվեց չգործած հանցանքի համար։ Անմեղ ծնողին արգելվեց շաբաթվա մնացած հինգ օրերին այցելել որդու շիրիմին։
Շնորհակա՞լ ենք արդյոք դատարանին, պետությանը, իշխանությանը․ երբեք։
Վահան Հովհաննիսյան
