21/08/2025

Երևանի 3 վարչական շրջանում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը օգոստոսի 13-19-ը։

Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան․

◾️ Կենտրոնում՝ օգոստոսի 16-ին, 18-19-ը,

◾️ Արաբկիրում՝ օգոստոսի 15-16-ը և 18-ին,

◾️ Շենգավիթում՝ օգոստոսի 15-16-ը,

◾️ Նոր Նորքում՝ չի գերազանցել։

Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան․

◾️ Կենտրոնում՝ ամբողջ շաբաթ,

◾️ Նոր Նորքում՝ օգոստոսի 13-14-ը և 16-17-ը,

◾️ Շենգավիթում` օգոստոսի 13-ին,

◾️Արաբկիրում՝ չի գերազանցել։

Ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 21-ի աստղագուշակ․ Կարևոր է ոչ միայն համառություն, այլև հնարամտություն ցուցաբերել

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՀԸՖ

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանե Թանդիլյանը նամակ է գրել Դոնալդ Թրամփին

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com