22/08/2025

Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է, որը թափ է առնելու. Ալեն Սիմոնյանը զգուշացնում է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ խոսում հիբրիդային պատերազմների մասին, որից ՀՀ-ն ևս զերծ չի մնում:

Ըստ նրա՝ ՀՀ-ի դեմ այն վաղուց է սկսվել, շարունակվելու է և ավելի է թափ առնելու:

Առավել մանրամասն՝ տեսանյութում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անմեղ մարդուն դատարանը արգելեց շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելել Եռաբլուր՝ որդու շիրմին․ Լուսանկար

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի պաշտոնյաների մասին հերթական կեղծիքը․ Պրիգոժինի հիմնադրամի թիրախում այժմ էլ Ալեն Սիմոնյանն է

21/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com