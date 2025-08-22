Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է, որը թափ է առնելու. Ալեն Սիմոնյանը զգուշացնում է. Տեսանյութ

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ խոսում հիբրիդային պատերազմների մասին, որից ՀՀ-ն ևս զերծ չի մնում:
Ըստ նրա՝ ՀՀ-ի դեմ այն վաղուց է սկսվել, շարունակվելու է և ավելի է թափ առնելու:
Առավել մանրամասն՝ տեսանյութում:
