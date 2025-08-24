Այցելեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին՝ շնորհավորելու Անկախության Հռչակագրի հոբելյանական 35-ամյա տարեդարձերի կապակցությամբ․ Թորոսյան. Լուսանկար

Գերագույն խորհրդի պատգամավորներս այցելեցինք ՀՀ Առաջին Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին շնորհավորելու նրան 80-ամյակի, ինչպես նաև, խորհրդարանի և Անկախության Հռչակագրի հոբելյանական 35-ամյա տարեդարձերի կապակցությամբ։
Հանդիպման ժամանակ կարծիքներ փոխանակվեցին երկրի այսօրվա մտահոգիչ իրավիճակի և այն հաղթահարելու հնարավոր ուղիների մասին։
Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց նաև հետագայում նման հանդիպումների անցկացման մասին ի նպաստ մեր երկրում ժողովրդավարության, այդ թվում, օրինականության հաստատման գործին։
Ռուբեն ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ Գերագույն խորհրդի Նախագահության անդամ ԳԽ պ/ակումբի պատվավոր նախագահ
Բաց մի թողեք
Օգոստոսի 25-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր է, որ շրջապատից որևէ մեկը փորձի ճնշում գործադրել ձեզ վրա
Ով է Սարո Թովմասյանի կինը, ինչ լուսանկարներ է հրապարակում նա
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր հեռացել հրապարակից անգամ ուժով նրան հեռացնելու փորձերից հետո. Լուսանկար