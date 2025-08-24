Ռուսական կործանիչը Արշակունյանց պողոտայում բախվել է երկաթե սյանը ապա ճաղավանդակին. Լուսանկար

Այսօր՝ օգոստոսի 24-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 02:15-ի սահմաններում ռուսական կործանիչը Արշակունյանց պողոտայում բախվել է երկաթե սյանը ապա ճաղավանդակին։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների՝ բարեբախտաբար տուժածներ չկան:
Դեպի Էրեբունի օդանավակայան երթևեկությունը դադարեցվել է։
Բաց մի թողեք
Մոսկվայում ձերբակալված բլոգեր Արսեն Մարգարյանին մեղադրանք է առաջադրվել․ Լուսանկար
Պարեկներն ինչու են տուգանում, երբ մարդն ուզել է սխալն ուղղել եւ ծխախոտի մնացորդը վերցնել
Երկու դիտարկում՝ նույն թեմայով. հայաստանցի – ղարաբաղցի