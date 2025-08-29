29/08/2025

Նոր պատերազմ․ Հիմա էլ Պակիստանն Աֆղանստանին է հարվածում

Աֆղանստանի Նանգարհար և Խոստ նահանգներում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի կողմից հասցված ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ յոթը, հաղորդում է Reuters-ը։

Գործակալության տվյալներով՝ հարվածները հասցվել են Նանգարհար նահանգի Շինվար շրջանի և Խոստ նահանգի Սպերա շրջանի բնակելի շենքերին։

Միևնույն ժամանակ, Արտաքին գործերի նախարարությունը և Պակիստանի զինված ուժերի միջգերատեսչական հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը դեռևս չեն արձագանքել Reuters-ի՝  կատարվածի վերաբերյալ պարզաբանում տալու հարցմանը։

Գործակալության տվյալներով՝ վերջին տարիներին Պակիստանի և Աֆղանստանի միջև հարաբերությունները լարված են մնացել. Իսլամաբադը մեղադրում է Քաբուլին Իսլամական Հանրապետության տարածքում հարձակումներ իրականացնող ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներին ապաստան տալու մեջ, մինչդեռ Աֆղանստանը հերքում է այդ մեղադրանքները։

