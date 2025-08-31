Ուկրաինան ԵՄ-ին կոչ է արել խաղաղության հարկադրելու ռազմավարություն մշակել

Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան կոչ է արել ԵՄ երկրներին մշակել իրատեսական ռազմավարություն՝ «Ռուսաստանին խաղաղության հարկադրելու» համար:
Այս մասին հայտնել է հանրապետության դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։
Ինչպես հաղորդվում է, Սիբիգան կոչ է արել ԵՄ երկրներին ավելացնել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը և ներդրումներ կատարել նրա ռազմարդյունաբերական համալիրում: Բացի այդ, նա կարծում է, որ անհրաժեշտ են քայլեր Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները բռնագրավելու համար։
«Կամ նա [Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը] կանգ է առնում հիմա, կամ էլ լուրջ հետևանքների է բախվում: Սա է ուժի միջոցով խաղաղության ռազմավարությունը», – ասել է Սիբիգան։
Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կդադարեցնի հակամարտությունը Ուկրաինայում միայն այն դեպքում, եթե «ստիպված» լինի դա անել տնտեսական պատճառներով: Նրա խոսքով՝ վերջին շաբաթների խաղաղության ջանքերը բախվել են Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի նկատմամբ ենթադրաբար «ագրեսիվ մոտեցմանը»: Նա պնդում է, որ հակամարտությունը չի ավարտվի, քանի դեռ Մոսկվան չի բախվի հետևանքների հետ։
