Ուկրաինան ԵՄ-ին կոչ է արել խաղաղության հարկադրելու ռազմավարություն մշակել

Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան կոչ է արել ԵՄ երկրներին մշակել իրատեսական ռազմավարություն՝ «Ռուսաստանին խաղաղության հարկադրելու» համար:

Այս մասին հայտնել է հանրապետության դիվանագիտական ​​գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։

Ինչպես հաղորդվում է, Սիբիգան կոչ է արել ԵՄ երկրներին ավելացնել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը և ներդրումներ կատարել նրա ռազմարդյունաբերական համալիրում: Բացի այդ, նա կարծում է, որ անհրաժեշտ են քայլեր Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները բռնագրավելու համար։

«Կամ նա [Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը] կանգ է առնում հիմա, կամ էլ լուրջ հետևանքների է բախվում: Սա է ուժի միջոցով խաղաղության ռազմավարությունը», – ասել է Սիբիգան։

Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կդադարեցնի հակամարտությունը Ուկրաինայում միայն այն դեպքում, եթե «ստիպված» լինի դա անել տնտեսական պատճառներով: Նրա խոսքով՝ վերջին շաբաթների խաղաղության ջանքերը բախվել են Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի նկատմամբ ենթադրաբար «ագրեսիվ մոտեցմանը»: Նա պնդում է, որ հակամարտությունը չի ավարտվի, քանի դեռ Մոսկվան չի բախվի հետևանքների հետ։

