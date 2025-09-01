Ադրբեջանը դարձել է ՇՀԿ-ի գործընկեր

Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը որոշել է համատեղել «դիտորդ» և «երկխոսության գործընկեր» կարգավիճակները, ըստ Տյանցզինում կայացած գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրի։
Ներկայումս ՇՀԿ-ն ներառում է տասը անդամ պետություն՝ Բելառուս, Հնդկաստան, Իրան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Չինաստան, Պակիստան, Ռուսաստան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան։
Բացի այդ, կազմակերպության հետ համագործակցում են դիտորդի կարգավիճակ ունեցող երկու պետություն՝ Աֆղանստանը և Մոնղոլիան, ինչպես նաև երկխոսության գործընկերոջ կարգավիճակ ունեցող տասնչորս երկիր, այդ թվում՝ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Կամբոջան, Կատարը, Քուվեյթը, Մալդիվները, Մյանման, Նեպալը, ԱՄԷ-ն, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան և Շրի Լանկան։
Գործընկերոջ կարգավիճակ է շնորհվել նաև Լաոսին։
