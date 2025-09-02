ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում ավարտվեց «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը:
Այն հետաքրքիր էր նրանով, որ առաջադրված երկու թեկնածուները իշխանության ներկայացուցիչներ են՝ «Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, նախկին պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյան, ով մանդատից հրաժարվեց Նիկոլ Փաշինյանից հայտնի SMS-ը ստանալուց հետո, և Հոգեկան առողջության կենտրոնի նախկին ղեկավար Նարեկ Վանեսյան: Իսկ նրանց ընդդիմադիր թեկնածուն՝ «Առողջության իրավունք» ՀԿ նախագահ Անուշ Պողոսյանը, ավելի վաղ հրաժարվել էր մասնակցել մրցույթին։
Այս թեժ, «հավասար» պայքարում որևէ թեկնածու անհրաժեշտ շեմը չի հաղթահարել, և նոր մրցույթ է անցկացվելու:
Նշենք, որ «Գրիգոր Լուսավորիչը» միակ ԲԿ-ն չէ, որի տնօրենի մրցույթը նման ավարտ է ունեցել: Նաև՝ Էջմիածնի, Արտաշատի, Մասիսի ԲԿ-ների տնօրենների թեկնածուները ևս չեն հաղթահարել մրցույթները:
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը
Աշտարակի պոլիկլինիկայի միջանցքներում մի աթոռ, նստարան չկա, հիվանդները ոտքի վրա են. ահազանգ
Վաղվանից Կարմիր խաչը չի գործի Բաքվում, ինչ է լինելու հայ գերիների վիճակը