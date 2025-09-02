02/09/2025

ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում ավարտվեց «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը:

Այն հետաքրքիր էր նրանով, որ առաջադրված երկու թեկնածուները իշխանության ներկայացուցիչներ են՝ «Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, նախկին պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյան, ով մանդատից հրաժարվեց Նիկոլ Փաշինյանից հայտնի SMS-ը ստանալուց հետո, և Հոգեկան առողջության կենտրոնի նախկին ղեկավար Նարեկ Վանեսյան: Իսկ նրանց ընդդիմադիր թեկնածուն՝ «Առողջության իրավունք» ՀԿ նախագահ Անուշ Պողոսյանը, ավելի վաղ հրաժարվել էր մասնակցել մրցույթին։

Այս թեժ, «հավասար» պայքարում որևէ թեկնածու անհրաժեշտ շեմը չի հաղթահարել, և նոր մրցույթ է անցկացվելու:

Նշենք, որ «Գրիգոր Լուսավորիչը» միակ ԲԿ-ն չէ, որի տնօրենի մրցույթը նման ավարտ է ունեցել: Նաև՝ Էջմիածնի, Արտաշատի, Մասիսի ԲԿ-ների տնօրենների թեկնածուները ևս չեն հաղթահարել մրցույթները:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի պոլիկլինիկայի միջանցքներում մի աթոռ, նստարան չկա, հիվանդները ոտքի վրա են. ահազանգ

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղվանից Կարմիր խաչը չի գործի Բաքվում, ինչ է լինելու հայ գերիների վիճակը

02/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում. Միքայել Սրբազան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի զոհաբերման վերջին ակտն էր երեկ Փաշինյանի և Ալիևի համատեղ ջանքերով․ Զուրաբյան

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ Առողջապահության հանձնաժողովի ՔՊ-ական էքս նախագահը չի հաղթահարել մի հիվանդանոցի տնօրենի մրցույթը

02/09/2025 infomitk@gmail.com