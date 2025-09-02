ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը

Ահազանգ է ստացվել Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի բնակիչ ներկայացրած Կարեն Մկրտչյանից ով տեղեկացրել է, որ ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը համայնքապետարանի աշխատակիցներին ուղարկել է իր գույքը քանդելու, իր տարիների քրտինքը ոչնչացնելու համար․
«30 տարվա շինություն են քանդում, յոթ-ութ տարվա պարիսպ են ուզում քանդել հողակտորի մեջ ու դա ներկայացնում են իբր հանրության համար վտանգավոր է, իբր նոր քարտեզներ են հանել եւ որոշել, որ դրանք ապօրինի են։ Ես անձնական կոնֆլիկտ եմ ունեցել Կառլեն Մկրտչանի հետ ու դրանից հետո ինքն ինձ սպառնաց, որ ամեն ինչ անելու է, որ ինձ վատություն անի, ինչ ունեմ-չունեմ քանդելու է, դրան հաջորդեց համայնքապետարանի աշխատակիցների այցը ինձ մոտ, վարձակալած տարածք ունեի, տեսան ամեն ինչ նորմալ է, հիմա հասել են այս կառույցներին, շտապ որոշում են ընդունել, որ դա քանդելու են, ոստիկաններն այստեղ են, իրենք էլ գալիս են հիմա»։
Բաց մի թողեք
Մեքենայի պայթյունի պահին ավտոբուսը կանգառում է գտնվել. ովքեր են տուժել. մանրամասներ․ Լուսանկար
Վաղվանից Կարմիր խաչը չի գործի Բաքվում, ինչ է լինելու հայ գերիների վիճակը
Այբբենարանում հայոց գրերի ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը չկա. Լուսանկարներ