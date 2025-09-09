09/09/2025

Գնել Սանոսյանը նոր պաշտոն ունի

ՏԿԵ նախկին նախարար Գնել Սանոսյանը նշանակվել է Կառավարության ներկայացուցիչը «Լիդիան Արմենիայում»:

Այս մասին հայտնել է Սանոսյանը՝ լրագրողների հետ զրույցում:

Հիշեցնենք, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ին «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի 12,5 տոկոսը փոխանցվել են ՀՀ կառավարությանը: ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի էր ունեցել պայմանագրի ստորագրման արարողությունը:

