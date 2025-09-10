10/09/2025

«Իշխանափոխության հարցը մշտապես մեր օրակարգում ներկա է եղել»․ Սերժ Սարգսյան

10/09/2025

Իշխանափոխության հարցը մշտապես մեր օրակարգում ներկա է եղել, այսօր էլ ներկա է, այսօր դատարանի բակում հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝ հաստատելով, որ Հանրապետականը մտադիր է վարչապետ Փաշինյանի իմպիչմենթի հարցով խորհրդարանական լսումներ հրավիրել։

«Դրան հասնելու ճիշտ և օպտիմալ տարբերակը անվստահություն հայտնելն է կառավարությանը, վարչապետին, այսինքն՝ իմփիչմենթն է: Խորհրդարանը ոչ միայն խոսելու տեղ է, նաև լսելու տեղ է: Ով ականջ ունի, կլսի: Հատկապես, որ խորհրդարանական լսումներին հիմնականում խոսում են այն մարդիկ, ովքեր չլինելով պատգամավոր՝ տարին մեկ-երկու անգամ են հնարավորություն ունենում խոսել ԱԺ ամբիոնից: Տեսեք, միջազգային փորձը:

Երեկ ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում. երկու խոշոր իրադարձություն Նեպալում և Ֆրանսիայում: Ժողովրդի վստահությունը չվայելող կառավարության այսպես ասեմ՝ «քշելու» կամ իմփիչմենթի ենթարկելու երկու ձև է. մեկ ձևը Նեպալինն էր՝ բռնություններով, սպանություններով, մյուս ձևը՝ Ֆրանսիայինը՝ խորհրդարանի միջոցով։ Հիմա մեր ժողովրդին մենք ի՞նչ առաջարկենք», – ասաց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

