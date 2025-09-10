Հայաստանին է մոտենում տեղումնաբեր ցիկլոն. բոլոր շրջաններում անձրևներ կտեղան, ջերմաստիճանը կնվազի. Սուրենյան

Սեպտեմբերի 11-ից Սև ծովից Հայաստանին է մոտենում նոր ցիկլոն:
ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել՝ հայտնելով, որ Հայաստանի ողջ տարածքում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ: Ջերմաստիճանը նվազելու է 5-6 աստիճանով:
Սուրենյանի հավաստմամբ՝ սեպտեմբերի 11-ից ՀՀ ամենաշոգ շրջաններում այլևս շոգեր չեն լինի:
