10/09/2025

Հայաստանին է մոտենում տեղումնաբեր ցիկլոն. բոլոր շրջաններում անձրևներ կտեղան, ջերմաստիճանը կնվազի. Սուրենյան

infomitk@gmail.com 10/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 11-ից Սև ծովից Հայաստանին է մոտենում նոր ցիկլոն:

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել՝ հայտնելով, որ Հայաստանի ողջ տարածքում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ: Ջերմաստիճանը նվազելու է 5-6 աստիճանով:

Սուրենյանի հավաստմամբ՝ սեպտեմբերի 11-ից ՀՀ ամենաշոգ շրջաններում այլևս շոգեր չեն լինի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 11-ի աստղագուշակ․ Հիշե՛ք, որ նույնիսկ փոքր գործերը պահանջում են ուշադրություն

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախատեսվում է պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանել 1,5 տարի․ մանրամասներ

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուզում էիք սյուրպրիզ՝ մենք դա արեցինք․ Եղիշե Մելիքյան

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 11-ի աստղագուշակ․ Հիշե՛ք, որ նույնիսկ փոքր գործերը պահանջում են ուշադրություն

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քննարկում ենք ժամկետների հարցը». Նիկոլ Փաշինյանը՝ Վեհարանը ազատելու մասին

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայի հատուկ ծառայությունները բելառուսական լրտեսական ցանց են հայտնաբերել

10/09/2025 infomitk@gmail.com