Եվրամիությունը խստացնում է ռուսների մուտքը անդամ 27 պետություններ

Եվրոպական հանձնաժողովը (ԵՀ) 2025 թվականի դեկտեմբերին ԵՄ երկրներին կներկայացնի առաջարկություններ՝ Ռուսաստանի Դաշնության և այլ ոչ բարեկամական երկրների քաղաքացիների համար վիզաների տրամադրումը խստացնելու վերաբերյալ, Politico-ին հայտնել են տեղեկացված աղբյուրները։
Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցչի, որը խոսել է անանունության պայմանով, մշակվող համաեվրոպական ռազմավարությունը ներառում է ԵՄ երկրների համար ընդհանուր առաջարկություններ, այդ թվում՝ ռուսների՝ համայնքի երկրների մուտք գործելու համար ավելի խիստ չափանիշների ներդրում, բայց չի սահմանում պարտադիր կանոններ։
Նոր ծրագիրը, որի դրույթները դեռևս քննարկվում են, մասամբ «կենտրոնացած կլինեն առաջացող խնդիրների լուծման վրա, մասնավորապես՝ անվտանգության ռիսկերի հետ կապված խնդիրների», նշել է աղբյուրը։ Միևնույն ժամանակ, մշակվող միջոցառումները ոչ մի կերպ կապված չեն Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու հնարավոր արգելքի հետ, որը դիտարկվում է որպես ԵՄ 19-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մաս։
2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո ԵՄ-ն նույն թվականի սեպտեմբերին վերացրեց Ռուսաստանի Դաշնության հետ պարզեցված վիզաների ռեժիմը, բայց վիզաներ տրամադրելու որոշումը մնում է յուրաքանչյուր երկրի իրավասության տակ։ Դրա պատճառով կանոնները տարբերվում են։ Օրինակ՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Բալթյան երկրները և Ֆինլանդիան գրեթե ամբողջությամբ դադարեցրել են տուրիստական վիզաների տրամադրումը ռուսներին, մինչդեռ Հունգարիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան շարունակել են դա անել։
ԵՄ տվյալներով՝ 2024 թվականին ավելի քան կես միլիոն ռուսներ ստացել են Շենգենյան վիզաներ։ Ամենաշատ վիզաները տրամադրվել են Իտալիայի (152 հազար), Ֆրանսիայի (124 հազար), Իսպանիայի (111 հազար) և Հունաստանի (60 հազար) կողմից։ Գերմանիան տրամադրել է մոտ 17 հազար վիզա։ Այս թիվը զգալիորեն բարձր է 2023 թվականի համեմատ, բայց միևնույն ժամանակ զգալիորեն ցածր է նախապատերազմյան մակարդակից. 2019 թվականին ռուսներին տրամադրվել է ավելի քան 4 միլիոն վիզա։
Ավելի վաղ Reuters-ը և ANSA-ն, հղում անելով աղբյուրներին, հայտնել էին, որ Եվրահանձնաժողովը նախատեսում է սեպտեմբերի 19-ին ներկայացնել նոր պատժամիջոցների փաթեթի նախագիծը: ANSA-ի տվյալներով՝ առաջարկվող վիզային սահմանափակումները կապված են 2025 թվականի ամռանը Շենգենյան գոտի մուտք գործող ռուսաստանցիների թվի աճի հետ:
Հնարավոր միջոցառումներից են Ռուսաստանի Դաշնությունից զբոսաշրջիկներին Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու քվոտաները, դիմումների մշակման ժամկետների և հյուպատոսական վճարների ավելացումը:
