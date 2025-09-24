Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ. Հրանտ Բագրատյան

«Ինձ թվում է՝ որոշում կա ցանկացած գնով կանգնեցնել ՔՊ-ի ու «Հանրապետություն» կուսակցության պարտությունների շղթան ՏԻՄ ընտրություններում»,- այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը՝ անդրադառնալով Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությանը։
Նրա խոսքով` այս դեպքը կազդի նաև Էջմիածնում առաջիկա ընտրությունների վրա։ Հարցին, թե 2026-ին սպասվող ընտրությունների վերաբերյալ ի՞նչ վերլուծություններ կան, Բագրատյանը նշեց․ «Լավ բան չի երևում, եկեք խոսենք նրանից, որ Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ: Եթե նախկինում 4 երկրի հետ սահման ունեինք, հիմա երեք երկրի հետ ունենք, ինձ դա է հուզում․․․ Մենք հանձնել ենք միջանցք և Իրանի սահմանը, ունեինք 4 սահման, հիմա ունենք 3-ը»,- ասաց Բագրատյանը։
