24/09/2025

Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ. Հրանտ Բագրատյան

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

«Ինձ թվում է՝ որոշում կա ցանկացած գնով կանգնեցնել ՔՊ-ի ու «Հանրապետություն» կուսակցության պարտությունների շղթան ՏԻՄ ընտրություններում»,- այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը՝ անդրադառնալով Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությանը։

Նրա խոսքով` այս դեպքը կազդի նաև Էջմիածնում առաջիկա ընտրությունների վրա։ Հարցին, թե 2026-ին սպասվող ընտրությունների վերաբերյալ ի՞նչ վերլուծություններ կան, Բագրատյանը նշեց․ «Լավ բան չի երևում, եկեք խոսենք նրանից, որ Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ: Եթե նախկինում 4 երկրի հետ սահման ունեինք, հիմա երեք երկրի հետ ունենք, ինձ դա է հուզում․․․ Մենք հանձնել ենք միջանցք և Իրանի սահմանը, ունեինք 4 սահման, հիմա ունենք 3-ը»,- ասաց Բագրատյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թող հրապարակի՝ վեճը կավարտվի դրանով․ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանության առնչությամբ պետք է հրավիրեր Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ-ին տնտեսական ծանր «հարված» է սպասվում. Ի՞նչ է վճռել ԵՄ-ն

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ. Հրանտ Բագրատյան

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թող հրապարակի՝ վեճը կավարտվի դրանով․ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լացող ադրբեջանցիներ Ադրբեջանի սահմանին․ վրացական կողմից խնդրում են բացել սահմանը

24/09/2025 infomitk@gmail.com