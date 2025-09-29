Մոլդովայի ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթել է երկրի ներսում, պարտվել՝ արտերկրում քվեարկողների արդյունքում

Մոլդովայի ընդդիմությունը երկրի ներսում հավաքել է 49,54 տոկոս՝ առաջ անցնելով իշխող «Գործողություն և համերաշխություն» կուսակցությունից (44,13 տոկոս), հայտնել է ԿԸՀ-ն արձանագրությունների 100 տոկոսի մշակումից հետո:
Իշխող ուժը արտերկրում տեղամասերի հաշվին ստացել է ձայների ավելի քան 49%-ը։
Ընդդիմությունն այդպիսով ստանում է խորհրդարանի 101 պատգամավորական մանդատներից 48-ը։
Ռուսաստանում բնակվող մոլդովացիների ձայնը գողացել են: Այս մասին էլ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել Է ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր Ալյոնա Արշինովան: Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ընդդիմությունը հաղթել է ներքին ընտրություններում, իսկ արտասահմանյան տեղամասերում կեղծիքներ են գրանցվել:
Նախնական հաշվարկի համաձայն՝ ապագա խորհրդարան կանցնեն երկու ընտրական դաշինք և երեք կուսակցություն, հաղորդում են մոլդովական լրատվամիջոցները։
Մեկ այլ եվրոպամետ քաղաքական կազմակերպություն՝ «Այլընտրանք» դաշինքը, ստացել է ձայների 8%-ը։
«Հայրենասիրական դաշինքի» մեջ են մտնում նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնի գլխավորած Սոցիալիստական կուսակցությունը, մեկ այլ նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորած Կոմունիստական կուսակցությունը և նախկին վարչապետ (2011-2008) Վասիլե Տարլևի գլխավորած «Մոլդովայի ապագա» կուսակցությունը։
Այս երեք քաղաքական ուժերից բացի, խորհրդարան կարող են մտնել ևս երկու կուսակցություն՝ «Ժողովրդավարությունը տանը» կուսակցությունը, որը գլխավորում է ազգային պահպանողական Վասիլե Կոստյուկը, որը պաշտպանում է Մոլդովայի Ռումինիայի հետ միավորումը, որը ստացել է ձայների 5.64%-ը, և «Մեր կուսակցությունը» կուսակցությունը, որը գլխավորում է պոպուլիստ Ռենատո Ուսատիի գլխավորությամբ, որը ստացել է ձայների 6%-ը։
Խորհրդարանական ընտրություններում մասնակցությունը կազմել է 52%։
