17/10/2025

Ապահով և կյանքով լի տարածք՝ տարեցների համար. Գորիսում ավագ սերնդի կենտրոն է բացվել. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 16-ին Գորիսում պաշտոնապես բացվել է ավագ սերնդի կենտրոն․ այն ապահով և կյանքով լի տարածք է ստեղծում տարեցների համար, այդ թվում՝ Ղարաբաղից տեղահանվածների՝ սովորելու, ստեղծագործելու և միմյանց հետ հաղորդակցվելու նպատակով։

Ինչպես հայտնել է ՀՀ-ում Եվրոպական միությունը, կենտրոնը հիմնադրվել է ԵՄ ֆինանսավորմամբ և ՀՀ-ում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ։

565633605_1288043323362379_605808320266528065_n.jpg (407 KB)565196659_1288043356695709_2659052553603569238_n.jpg (414 KB)565702589_1288043806695664_3816995628927969167_n.jpg (690 KB)

«Այն յուրաքանչյուր սերնդի նկատմամբ հարգանքի և համայնքային ոգու տոկունության մարմնավորումն է։ «Դիմակայուն Սյունիք թիմ Եվրոպա» նախաձեռնությունը Եվրոպական միության, Եվրոպական ներդրումային բանկի, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, ԵՄ անդամ երկրների՝ Ավստրիայի, Բելգիայի, Չեխիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լիտվայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի, Շվեդիայի, ինչպես նաև գործընկեր հանդիսացող Շվեյցարիայի համատեղ նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է նպաստել Սյունիքի մարզի կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

566202566_1288043670029011_7943822374869421555_n.jpg (446 KB)565660878_1288043766695668_4783968479515225206_n.jpg (614 KB)565176368_1288043603362351_4292454209099663783_n.jpg (402 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը թարմացնում է իր միգրացիոն ռազմավարությունը․ ի՞նչ է սպասվում աշխատողներին

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանից քանի հայ վարորդի են «դեպորտ արել»

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք «Հրազդան» մարզադաշտում, լուսային կայաններից մեկի վրա տղամարդ է բարձրացել․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավաքվում ենք Օպերայի հրապարակում, երթ կլինի․ Նարեկ Կարապետյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպա կպոռանք, բայց ետ-ետ` դեպի Ասիա կերթանք. Օրենքն ընդունել են ու ԵՄ-ից ավելի հեռացել

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ Նոյեմբերյան-Ջուջևան ճանապարհին բախվել են «Mercedes»-ն ու «ՎԱԶ 2107»-ը․ նոր մանրամասներ. Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com