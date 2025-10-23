23/10/2025

Եվրոպան ցանկանում է Ռուսաստանից բաժանվել «երկաթե վարագույրով»

infomitk@gmail.com 23/10/2025 1 min read

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ եվրոպացի առաջնորդները ձգտում են իրենց հեռու պահել Ռուսաստանից։ Նրանք, ըստ Վուչիչի, չեն ցանկանում Ռուսաստանի հետ գործ ունենալ եւ «երկաթե վարագույրի» սկզբունքով են առաջնորդվում։

«Եվրոպան ցանկանում է Ռուսաստանից բաժանվել «երկաթե վարագույրով»։ Ոչ մեկը չի էլ պատրաստվում որեւէ մեկի չեզոքությունը հարգել, կամ այն, որ որեւէ մեկը ուզում է իր սեփական քաղաքական գիծն առաջ տանել»,- ասել է Վուչիչը։

Նա համոզմունք է հայտնել, որ նման պայմաններում Բելգրադը կհայտնվի ավելի մեծ ճնշման ներքո։ Այնուհանդերձ, ըստ նրա, Սերբիան շարունակելու է ինքնուրույն ձեւակերպել ու իրականացնել սեփական քաղաքական կուրսը։

«Աշխարհում ոչ ոք Սերբիայի քաղաքականությունից գոհ չէ, որգ վարում է Բելգրադը ներկայումս, բացի սերբերից, քանի որ սերբերը ներկայումս առաջնորդվում են սեփական շահերով»,- ասել է նախագահ Վուչիչը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բուդապեշտի հանդիպումը չեղարկվեց

23/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախագահը «կդավաճանի՞» հավաքական Եվրոպային, եթե արդեն իսկ չի դավաճանել

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը չի հանդիպի Պուտինին, ինչու տապալվեց գագաթնաժողովը

22/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի վերջին հույսը Սին Ծիմփն է ու Մելանյա Թրամփը․ Լուսանկար

23/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորը ցած է թռել հիվանդանոցի պատուհանից՝ փորձելով փախչել. ՔԿԾ ծառայողը կանխել է՝ կրակելով ոտքին

23/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչով են զբաղված, եթե փլուզված տների մասին տվյալներ էլ չունեն

23/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում. Լուսանկար

23/10/2025 infomitk@gmail.com