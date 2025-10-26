26/10/2025

Պուտինը զանգահարեց ինձ և ասաց. Օ՜, Աստված իմ, դա զարմանալի էր. բոլորը փորձեցին դա անել, բայց չկարողացան. Թրամփ

26/10/2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ասիա կատարած իր ուղևորության ընթացքում Air Force One ինքնաթիռում լրագրողների հարցերին պատասխանելով, մեկնաբանել է Ուկրաինայում պատերազմի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ 

Նա ընդգծել է, որ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է վստահ լինել դրա հուսալիության և իրականացման մեջ։

Լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը նաև հիշել է իր միջնորդությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագրի կնքման գործում՝ ընդգծելով այդ բանակցությունների դժվարությունը։

«Մենք ունեինք Ադրբեջան և Հայաստան։ Դա շատ դժվար էր։ Պուտինը զանգահարեց ինձ և ասաց. «Օ՜, Աստված իմ, դա զարմանալի էր. բոլորը փորձեցին դա անել, բայց չկարողացան։ Եվ դուք դա արեցիք», – ասաց Թրամփը։

