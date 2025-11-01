01/11/2025

Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից

2025 թվականի սկզբին Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգության հիմնադրամը գաղտնի վճարել է 2.5 միլիոն դոլար հինգ հայցվորների, որոնք պնդում էին, թե սեռական բռնության են ենթարկվել երգչի կողմից:

Այս մասին հաղորդել է Financial Times-ը՝ հղում անելով դատական ​​փաստաթղթերին:

Ըստ թերթի՝ այս վճարումը վերջնականապես ավարտել է գործի 16.5 միլիոն դոլարի կարգավորումը, որը սկսվել էր 2020 թվականին: Մեղադրող կողմը պնդում է, որ հայցվորները 2020 թվականին ճնշման են ենթարկվել և ստորագրել են փոխհատուցման համաձայնագիր՝ իրենց համար անհասկանալի պայմաններով:

Ըստ FT-ի՝ նրանք հույս ունեն ավելի մեծ փոխհատուցման և նաև ցանկանում են հանրային լսումներ: Լոս Անջելեսի դատարանը կորոշի՝ գործը կքննվի՞ հանրային, թե՞ կմնա մասնավոր արբիտրաժում:

Ջեքսոնի ժառանգության հիմնադրամն, իր հերթին, այս մեղադրանքները համարում է կեղծ և ընդգծում, որ 2020 թվականի համաձայնագրի համաձայն՝ ամեն ինչ պետք է լուծվի փակ դատավարությամբ:

Հրատարակությունը նշում է, որ հնարավոր հանրային դատավարությունը կարող է վնասել «Մայքլ» կենսագրական ֆիլմի թողարկմանը, որը նախատեսված է թողարկվել 2026 թվականին: Ֆիլմի պրոդյուսերն օսկարակիր ռեժիսոր Գրեհեմ Քինգն է, ով նաև պրոդյուսեր է եղել այնպիսի ֆիլմերի, ինչպիսիք են «Ավիատորը» (2004) և «Բոհեմական ռապսոդիան» (2018):

Ջեքսոնին բազմիցս մեղադրել են «երեխաների հետ անպատշաճ վարքի» մեջ 1990-ականներին, ինչպես նաև 2005 թվականի դատական ​​​​գործընթացում: Այնուամենայնիվ, երգիչը արդարացվել է:

2019 թվականին ԱՄՆ-ում թողարկվել է վավերագրական ֆիլմ, որը ներկայացնում է երկու տղամարդկանց պատմությունները, որոնք պնդում էին, որ Ջեքսոնը մանկության տարիներին բռնաբարել է իրենց: Նրանց պահանջները հետագայում կարգավորվել են արտիստի ժառանգների հետ կնքված հաշտության համաձայնագրով:

Մայքլ Ջեքսոնը մահացել է 2009 թվականին ցավազրկողների չափից մեծ դոզայի հետևանքով առաջացած սրտի կանգից: Նրա անձնական բժիշկ Քոնրադ Մյուրեյը մեղադրվել է ոչ դիտավորյալ սպանության մեջ և դատապարտվել չորս տարվա ազատազրկման:

