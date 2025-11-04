Դրա աչքը մեկը չկոխե՞ց 1828 թվականի քարտեզը․ Գեղամ Մանուկյան

Այդպես էլ ԵՊՀ չավարտածը եւ դիպլոմ չստացածը մնաց անկիրթ ու թերուս…
Այսօր էլ Ալիեւի փաստաբանությունն անելով, պնդել է, թե ցարական Ռուսաստանի քարտեզների վրա Սեւան անունը չի եղել։
Դրա աչքը մեկը չկոխե՞ց 1828 թվականի քարտեզն, օրինակ։ Այստեղ ոչ միայն Սեւանը կա, այլեւ՝ Արցախը։
Թերեւս հաջորդ անգամ գրքի փոխարեն սա փոխանցեմ։ Բայց հույս չունեմ, ավելին՝ համոզված եմ, որ չի հասկանա։ Ավելի ճիշտ, չի ուզի հասկանալ..
Գեղամ Մանուկյան
Բաց մի թողեք
Ձերբակալելո՞վ, կալանավորելո՞վ, գործեր կարելո՞վ, ձեռնասուն դատարաններո՞վ, լողասենյակներում «ժուչոկներ» տեղադրելո՞վ
Այս չարիքը նորից կարող է գլուխ բարձրացնել
Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցի համար որևէ լումա չի ծախսվել, հետաքրքրությունը երկկողմանի է եղել