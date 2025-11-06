Սիրելի զոմբիներ վայելեք ձեր Ցորենը՝ բալքիմ կշտանաք, բալքիմը թուրքերենա՝ ձեր տերերի լեզվով եմ ասում. Շպռոտ

Երգչուհի Շպռոտի (Անի Թովմասյան) ֆեյսբուքյան գրառումը.
«Ժողովուրդ ջան вас поимели, կներեք, որ այսպես եմ ասում։ Մեզ միայն Աստծո հրաշքը կփրկի ադրբեջանից և թուրքերից։ Ձեզ չի փրկի այլևս նիկոլը, ձեզ չեն փրկի նախկինները, ձեզ չի փրկի Քահանաներին և օծյալներին բանտարկելը և ձեր սրտի նոր Հոգևոր Հորը նշանակելը։
Սիրելի Հայրենակիցներ, нас поимели: Եվ ամենա ցավալին այն է, որ դուք էլ չեք զգալու, որ Երկիր եք կորցրել։ Եթե առաջ պատերազմով զգացինք կորուստի ցավը, հիմա էլ չեք տեսնելու։ Սա արվում է անցավ և փափուկ՝ ինչպես ասում է ալիևը մեքենաներով և ոչ տանկերով։
Երբ կռիվ չկա, դու չես զգում, որ կորցնում ես։
Ժողովուրդ ջան էլ Հայաստան չկա համարյա։ Կա գիպնոզ արված տգետ հասարակություն և էքսցենտրիկ իշխանություն։ Եվ օտար տերերով Հայրենիք։ Եթե հարցնեք` կարո՞ղ ենք փրկել մեր Հայրենիքը: Կասեմ` ոչ։ Էլ չէ։ Նախկինները կերան ռեսուրսը Երկրիս, նիկոլենք նախկիններին մեղադրելով հանձնեցին Երկիրս։ Միակ փրկությունը Աստծո հրաշքն է, Ասված էլ արդար է՝ նամանավանդ Քրիստոնյաների հանդեպ` ավելի պահանջկոտ։ Իսկ մենք` որպես Քրիստոնյա ազգ, էդպես էլ չտեսանք մեր անձնական մեղքերը և չապաշխարեցինք։ Սակայն դիմացինի մեղքերը շատ լավ տեսնում ենք։
Սիրելի զոմբիներ վայելեք ձեր Ցորենը՝ բալքիմ կշտանաք, բալքիմը թուրքերենա՝ ձեր տերերի լեզվով եմ ասում: Իսկ գիտակից Հայերին խորհուրդ կտամ՝ անդադար աղոթել»։
