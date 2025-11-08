08/11/2025

Նիկոլ Փաշինյանը ներքին չարության հսկայական ծավալ ունի․ Քոչարյան

infomitk@gmail.com 08/11/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը ներքին չարության հսկայական ծավալ ունի, «5-րդ ալիք»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։

«Իր մարմնի մեջ այդ չարությունը չի տեղավորվում, անընդհատ դուրս է տալիս,- ասել է նա։

Քոչարյանի խոսքով՝  եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա՝ Հայաստանում երբեք չի լինի ներքին համերաշխություն։

Հարցազրույցը կհեռարձակվի վաղը՝ ժամը 21:00-ին:

Հիշեցնենք,որ այսօր գրել էինք,որ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել։

