Նիկոլ Փաշինյանը ներքին չարության հսկայական ծավալ ունի․ Քոչարյան

Նիկոլ Փաշինյանը ներքին չարության հսկայական ծավալ ունի, «5-րդ ալիք»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
«Իր մարմնի մեջ այդ չարությունը չի տեղավորվում, անընդհատ դուրս է տալիս,- ասել է նա։
Քոչարյանի խոսքով՝ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա՝ Հայաստանում երբեք չի լինի ներքին համերաշխություն։
Հարցազրույցը կհեռարձակվի վաղը՝ ժամը 21:00-ին:
Հիշեցնենք,որ այսօր գրել էինք,որ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանով ռուսական ցորենի ներկրումը կապ չունի Վաշինգտոնի համաձայնագրի հետ․ Սուրենյանց
Սա նայեք այսօր, ոչ թե դրանց «տոնած հաղթանակը». Լուսանկար․ Մարտիրոսյան
Իրավական լիկբեզ ՔՊ որոշ ներկայացուցիչների և այլ մոլորվածների համար․ Լիլիթ Գալստյան