17/11/2025

Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մոտենում է ավարտին. Ալիև

infomitk@gmail.com 16/11/2025 1 min read

Վստահ եմ, որ այս օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնությունները՝ Ադրբեջանի մայրցամաքային մասը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ կապելու վերաբերյալ, կնպաստեն միջազգային փոխադրումների տարանցիկ հնարավորությունների ընդլայնմանը:

Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մոտենում է ավարտին:

Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է Տաշքենդում Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների 7-րդ խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալիս:

Ալիևը նշել է, որ 15 միլիոն տոննա թողունակությամբ երկաթուղին սկզբնապես կդառնա Միջին միջանցքի կարևոր զարկերակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արձանագրել ենք 20 խախտում, որոնցից ընթացակարգային է եղել 9-ը. Իոաննիսյան

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատում ՏԻՄ ընտրություններն ավարտված են. սկսվում է ձայների հաշվարկը․ Տեսանյութեր

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկլավների «իրավական հիմքերն» ու Փաշինյանի տեսակետների փոփոխությունը

16/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախնական արդյունքներ ընտրատեղամասերից․ Վաղարշապատի 47 տեղամասից 30-ի նախնական արդյունքներ. Թարմացվող

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ներկա – նախկին» արհեստական հակադրության շարունակական և գռեհիկ շահագործում․ Սուրենյանց

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք հարված, որ անասելի զայրացրել են Փաշինյանին

16/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատի ընտրությունների ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների մասին 10 ահազանգ է եղել. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

16/11/2025 infomitk@gmail.com