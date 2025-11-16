Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մոտենում է ավարտին. Ալիև

Վստահ եմ, որ այս օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնությունները՝ Ադրբեջանի մայրցամաքային մասը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ կապելու վերաբերյալ, կնպաստեն միջազգային փոխադրումների տարանցիկ հնարավորությունների ընդլայնմանը:
Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մոտենում է ավարտին:
Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է Տաշքենդում Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների 7-րդ խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալիս:
Ալիևը նշել է, որ 15 միլիոն տոննա թողունակությամբ երկաթուղին սկզբնապես կդառնա Միջին միջանցքի կարևոր զարկերակ։
Բաց մի թողեք
Արձանագրել ենք 20 խախտում, որոնցից ընթացակարգային է եղել 9-ը. Իոաննիսյան
Վաղարշապատում ՏԻՄ ընտրություններն ավարտված են. սկսվում է ձայների հաշվարկը․ Տեսանյութեր
Անկլավների «իրավական հիմքերն» ու Փաշինյանի տեսակետների փոփոխությունը