17/11/2025

Երեք հարված, որ անասելի զայրացրել են Փաշինյանին

infomitk@gmail.com 16/11/2025 1 min read

Փաշինյանի մերձավոր շրջապատի մեր աղբյուրները հայտնում են, որ Նիկոլը զայրացած է: Պատճառները վերջին օրերի երեք ամոթալի ձախողումներն են, որոնք ցույց են տվել, որ նրա իշխանությունը ճաքեր է տալիս:

Առաջին հարված. ձախողումը Էջմիածնում:

Իշխանությունները ավտոբուսներով մարդկանց տարան իրենց հանրահավաքին, բայց կարողացան հավաքել միայն մոտ 1000 մարդ, որոնցից ոչ ավելի, քան 200-ը տեղացիներ էին: Սակայն շուտով, չնայած անվտանգության ուժերի ճնշմանը, 4000 մարդ դուրս էր եկել ռուսամետ թեկնածուի օգտին: Ժողովուրդը քվեարկում է «ոտքերով»:

Երկրորդ հարված. նվաստացում անգլիացի քահանայի կողմից:

Մեծ Բրիտանիայից բարձրաստիճան հյուրը, որին Փաշինյանը սպասում էր, անտեսեց նրան և գնաց Սամվել Կարապետյանի զարմիկի մոտ: Ավելին, նա հրապարակավ պահանջեց դադարեցնել Հայ եկեղեցու դեմ հալածանքները և ազատ արձակել ձերբակալված քահանաներին: Միջազգային ամոթ:

Երրորդ հարված. Սփյուռքի համերաշխություն:

Նույն օրը Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքները հանրահավաքներ անցկացրեցին ձերբակալված քահանաների աջակցության և Եկեղեցու հալածանքների դեմ: Բողոքի ձայնն արդեն լսվում է Հայաստանի սահմաններից այն կողմ։

Կարծես թե ռեժիմը սկսում է փլուզվել։ Եկեղեցու վրա ճնշումը, կեղծ հանրահավաքները և միջազգային մեկուսացումը՝ այս ամենը բումերանգի պես վերադառնում է հենց Փաշինյանին։ Ժողովուրդը, սփյուռքը և նույնիսկ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ցույց են տալիս, որ նրա քաղաքականությունը ձախողվում է։

Կարելի է միայն հույս ունենալ, որ սա հակազգային ռեժիմի վերջի միայն սկիզբն է։

