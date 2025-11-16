Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ, արդյունքները կհայտարարեն՝ կտեսնենք․ Սամվել Բաբայան

Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ, արդյունքները կհայտարարեն՝ կտեսնենք:
Lրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։
Հարցին՝ արդյո՞ք ընդդիմությունը կհաղթի, թե՞ այնուամենայնիվ ՔՊ-ն՝ Բաբայանը պատասխանեց.«Կարծում եմ, որ ժողովուրդն է հաղթելու»։
Նա այլ հարցերի չպատասխանեց։
