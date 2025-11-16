17/11/2025

Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ, արդյունքները կհայտարարեն՝ կտեսնենք․ Սամվել Բաբայան

infomitk@gmail.com 16/11/2025 1 min read

Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ, արդյունքները կհայտարարեն՝ կտեսնենք:

Lրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։

Հարցին՝ արդյո՞ք ընդդիմությունը կհաղթի, թե՞ այնուամենայնիվ ՔՊ-ն՝ Բաբայանը պատասխանեց.«Կարծում եմ, որ ժողովուրդն է հաղթելու»։

Նա այլ հարցերի չպատասխանեց։

