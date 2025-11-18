18/11/2025

Դուք այսքան ժամանակ կռվում եք դեռ միայն նրա նկարի հետ

18/11/2025

Թե բա՝ Էջմիածնում «կրել» ենք նաև Սամվել Կարապետյանի ուժին։ Դուք այսքան ժամանակ կռվում եք դեռ միայն նրա նկարի հետ։

Մի տեղ եք «կրել», որ կարողացել եք լավ բռնել տալ։ Ինքն էլ, ունենալով բոլոր հնարավորությունները չգնալ կալանքի՝ գնաց, որովհետև տղամարդ է, ձեր պես չգնաց Ավանի շենքերի չուլաններում 1 տարի 4 ամիս պախկված մնաց։

Այս մասին գրել Նարեկ Կարապետյանը

Հակաեկեղեցական գործողությունների հիմնավորման փորձ է․ Եսայի քահանա Արթենյան

18/11/2025
Սրանց նպատակը` 2026-ին ընդառաջ, մրցունակ բոլոր ուժերին, գործիչներին էականորեն թուլացնելն է կամ մեկուսացնելը

18/11/2025
Նոր Ուժն է լինելու նոր հայկական հաղթանակի գրավականը. Նարեկ Կարապետյան

17/11/2025

Cloudflare-ի խափանումը խախտել է աշխարհի բազմաթիվ կայքերի աշխատանքը, այդ թվում՝ Հայաստանում

18/11/2025
Հրապարակվել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի հայերեն տարբերակը

18/11/2025
Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ

18/11/2025
Դաջվածքով ֆեյք դպիրը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է․ Լուսանկար

18/11/2025