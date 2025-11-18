18/11/2025

Խեղճ ռուսներ, այս անգամ ինչ է մտածել Թրամփը

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ստորագրել մի օրինագիծ, որը կմեծացնի պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի վրա, եթե նման սահմանափակումներ կիրառելու կամ վերացնելու վերջնական որոշում կայացնելու լիազորությունը վերապահված լինի իրեն։ 

Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան աղբյուրը։

«Սպիտակ տան և նախագահի համար միշտ կարևոր է եղել, որ պատժամիջոցների փաթեթը պարունակի բացառություն, որը կապահովի, որ պատժամիջոցների վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու լիազորությունը վերապահված լինի նախագահին։ Հետևաբար, եթե դա ներառվի օրինագծում, նախագահը կքննարկի այն ստորագրելու հարցը», – Reuters-ին ասել է աղբյուրը։

Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր հակառուսական սահմանափակումների վերաբերյալ երկկուսակցական օրինագծի վրա աշխատանքների մեկնարկի մասին։

Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կսահմանի երկրորդական պատժամիջոցներ ցանկացած երկրի նկատմամբ, որը կշարունակի նավթ և գազ գնել իր ռուս գործընկերներից։

Թրամփը լիովին հավանություն է տվել նախաձեռնությանը։

Ի դեպ, ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը հայտնել էր իր կարծիքը, որ Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումը անտեղի է։

