Խեղճ ռուսներ, այս անգամ ինչ է մտածել Թրամփը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ստորագրել մի օրինագիծ, որը կմեծացնի պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի վրա, եթե նման սահմանափակումներ կիրառելու կամ վերացնելու վերջնական որոշում կայացնելու լիազորությունը վերապահված լինի իրեն։
Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան աղբյուրը։
«Սպիտակ տան և նախագահի համար միշտ կարևոր է եղել, որ պատժամիջոցների փաթեթը պարունակի բացառություն, որը կապահովի, որ պատժամիջոցների վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու լիազորությունը վերապահված լինի նախագահին։ Հետևաբար, եթե դա ներառվի օրինագծում, նախագահը կքննարկի այն ստորագրելու հարցը», – Reuters-ին ասել է աղբյուրը։
Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր հակառուսական սահմանափակումների վերաբերյալ երկկուսակցական օրինագծի վրա աշխատանքների մեկնարկի մասին։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կսահմանի երկրորդական պատժամիջոցներ ցանկացած երկրի նկատմամբ, որը կշարունակի նավթ և գազ գնել իր ռուս գործընկերներից։
Թրամփը լիովին հավանություն է տվել նախաձեռնությանը։
Ի դեպ, ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը հայտնել էր իր կարծիքը, որ Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումը անտեղի է։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանում փորձել են պшյթեցնել Սերգեյ Շոյգուին, չի սատկել
Վատ լուրեր Իրանից, Հայաստանն էլ մատնանշվում է ՌԴ-ի հետ գործակցող երկրների շարքում
Ծնողների կողմից սպանված 6-ամյա երեխայի գլուխը գտել են լճակում, դաժան սպանություն ՌԴ-ում