Մարտի 1-ի թեմայով հանային քննարկմանն է մասնակցում նաև դաջվածքով կեղծ դպիրը, խեղճ ՔՊ․ Տեսանյութ

Հովհաննավանքի պատարագներին մասնակցող, դաջվածքով ֆեյք դպիրը, որ հետո պարզվեց ՔՊ-ական երիտթեւից է, այսօր խորհրդարանում նաեւ Մարտի 1-ի թեմայով հանային քննարկմանն է մասնակցում, տեսանյութում զոլավոր վերնաշապիկովը նա է։

Խորհրդարանում այս պահին լսումներ են ««Մարտի 1-ի գործի» քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, «Մարտի 1-ի գործի» վերաիմաստավորումը «Ֆարմանյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի» գործով կայացված վճռի լույսի ներքո» թեմայով:

Հանրային քննարկմանը ներկա են նաեւ ուժային կառույցի ղեկավարները՝ գլխավոր ֆատախզ Աննա Վարդապետյանը, Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը եւ այլք։

