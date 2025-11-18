Մարտի 1-ի թեմայով հանային քննարկմանն է մասնակցում նաև դաջվածքով կեղծ դպիրը, խեղճ ՔՊ․ Տեսանյութ

Հովհաննավանքի պատարագներին մասնակցող, դաջվածքով ֆեյք դպիրը, որ հետո պարզվեց ՔՊ-ական երիտթեւից է, այսօր խորհրդարանում նաեւ Մարտի 1-ի թեմայով հանային քննարկմանն է մասնակցում, տեսանյութում զոլավոր վերնաշապիկովը նա է։
Խորհրդարանում այս պահին լսումներ են ««Մարտի 1-ի գործի» քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, «Մարտի 1-ի գործի» վերաիմաստավորումը «Ֆարմանյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի» գործով կայացված վճռի լույսի ներքո» թեմայով:
Հանրային քննարկմանը ներկա են նաեւ ուժային կառույցի ղեկավարները՝ գլխավոր ֆատախզ Աննա Վարդապետյանը, Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը եւ այլք։
Բաց մի թողեք
Գյումրու ավագանու մի շարք անդամներ հրաժարվել են իրենց մանդատներից
Պորտուգալացի ֆուտբոլիստ Նևեշն ասել է, թե ինչու այդպես դաժան վարվեցին Հայաստանի հավաքականի հետ
Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան