18/11/2025

Քիմ Քարդաշյանի Skims ապրանքանիշը գնահատվել է 5 մլրդ դոլար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

Forbes USA-ը հայտնում է, որ ձեռնարկատեր և հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանի հիմնած Skims ընկերությունը նոր ֆինանսավորման փուլում ներգրավել է 225 միլիոն դոլար, ինչի արդյունքում ընկերությունը գնահատվել է 5 միլիարդ դոլար։

Ըստ Forbes USA-ի՝ վերջին ֆինանսավորման փուլից հետո գործարար կնոջը պատկանում է ընկերության բաժնետոմսերի մեկ երրորդ մասից մի փոքր պակաս։ Այն Քարդաշյանի կարողությանը ավելացրել է ևս 200 միլիոն դոլար, իսկ նրա ընդհանուր կարողությունը ներկայումս գնահատվում է 1.9 միլիարդ դոլար։

Ապրանքանիշի գլխավոր ստեղծագործական տնօրեն Քիմ Քարդաշյանն ասում է.

«Մենք անհամբեր սպասում ենք Skims-ի հաջորդ մակարդակին հասնելուն՝ շարունակելով նորարարությունները և սահմանելով չափանիշ մեր ոլորտի համար»:

Skims-ը Քարդաշյանի և նրա գործընկերների կողմից 2019 թվականին ստեղծված ապրանքանիշ է։ Սկզբում այն կենտրոնացած էր մարմինն ընդգծող հագուստի վրա, սակայն հետագայում ընդլայնել է իր տեսականին՝ ներառելով մարզաշապիկներ, գիշերանոցներ և այլ հագուստներ։

2023 թվականի ֆինանսավորման փուլում ընկերությունը գնահատվել էր 4 միլիարդ դոլար։ Ներկայում Skims-ն ունի ավելի քան 20 խանութ ԱՄՆ-ում և Մեքսիկայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետությունը ՀԷՑ-ի տնօրենների խորհրդի հետ կբանակցի սեփականության իրավունքի փոխանցման հարցի շուրջ

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանը՝ լավագույն գիշերային կյանք ունեցող քաղաքների տասնյակում է․ Լուսանկար

17/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

17/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսահայ 40 կազմակերպություններ իրենց համերաշխությունն են հայտնել արցախահայերի վերադարձի հարցում

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրու ավագանու մի  շարք անդամներ հրաժարվել են իրենց մանդատներից

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ ռուսներ, այս անգամ ինչ է մտածել Թրամփը

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 1-ի թեմայով հանային քննարկմանն է մասնակցում նաև դաջվածքով կեղծ դպիրը, խեղճ ՔՊ․ Տեսանյութ

18/11/2025 infomitk@gmail.com