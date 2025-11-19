Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել․ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ

«Որակավորման այս փուլը մեզ համար դժվար ստացվեց։ Նախ ցանկանում եմ ներողություն խնդրել մեր կրած պարտությունների համար․ գիտեմ՝ սպասումները մեծ էին, բայց չկարողացանք ձեզ տալ այն ուրախությունը, որին արժանի էիք։
Միևնույն ժամանակ ուզում եմ սրտանց շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրին, որ ամբողջ ընթացքում մեր կողքին էիք։ Ձեր հավատարիմ աջակցությունը մեզ ուժ է տալիս, որպեսզի շարունակենք և ավելի ամուր թիմ դառնանք։
Վերադառնալու ենք ավելի հպարտ, ավելի ուժեղ ու ավելի մասին»։
Բաց մի թողեք
Մի՛ կարծեք, թե փոքրիկ խմբակը իր համար դրական արդյունքի է հասել․ Սամվել Կարապետյան
Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին
«Ազնիվ, աշխատասեր, բոլորին ձեռք մեկնող երիտասարդ էր Վիգենս». կամավոր Վիգեն Ոսկանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 30-ին «Կամար» կոչվող տեղամասում. Լուսանկարներ