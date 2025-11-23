Ուղիղ. Հավատացյալների քարավանը Դավալու՝ Արարատ գյուղի եկեղեցում է․ Տեսանյութ

Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ սրբազանը ևս մասնակցում է Արարատ գյուղի Սբ․ Հակոբ եկեղեցում մատուցվող պատարագին, որին ներկա են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և այլ քաղաքական գործիչներ։
Սուրբ Հակոբ եկեղեցում են նաև ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը, Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը, «Հանրապետություն» կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պատգամավորներ, մի շարք պաշտոնյաներ ու քաղաքացիներ:
Հիշեցնենք, որ Գևորգ սրբազանը միակն է եղել, ով դեմ է քվեարկել նախկին Տեր Արամին, ներկայումս Ստեփան Ասատրյան, կարգալույծ անելուն։
