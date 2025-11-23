23/11/2025

#Ուղիղ. Հավատացյալների քարավանը Դավալու՝ Արարատ գյուղի եկեղեցում է․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 23/11/2025 1 min read

Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ սրբազանը ևս մասնակցում է Արարատ գյուղի Սբ․ Հակոբ եկեղեցում մատուցվող պատարագին, որին ներկա են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և այլ քաղաքական գործիչներ։ 

Սուրբ Հակոբ եկեղեցում են նաև ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը, Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը, «Հանրապետություն» կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պատգամավորներ, մի շարք պաշտոնյաներ ու քաղաքացիներ:

Հիշեցնենք, որ Գևորգ սրբազանը միակն է եղել, ով դեմ է քվեարկել նախկին Տեր Արամին, ներկայումս Ստեփան Ասատրյան, կարգալույծ անելուն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաղարշապատում որ ուժը քանի ավագանու մանդատ ստացավ․ Վերջնական արդյունքներ

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեք չքաղաքականացնենք, բայց հաճելի էր վարչապետի կողմից ընտրվել … Լուսանկարներ

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են քննելու Արշակ Սրբազանի հարցը

22/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ահա այսպես են uպանում հայկական ֆուտբոլը․ Սանդրո Պերկովիչ. Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են այսօր մասնակցելու ուկրաինական հարցով քննարկումներին

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թող ամբողջ աշխարհում լինի բարեկամություն». ադրբեջանցի ժյուրին Սարո Գևորգյանին շնորհել է 12 միավոր. Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարզվել են երեկ Երևանում՝ Կիևյան կամրջի վրա, ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածի և վիրավորների ինքնությունը. Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com