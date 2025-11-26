26/11/2025

Դիլիջանի արու քաղաքապետը ծխախոտը ձեռքին անտառում կանգնած խոսում է հրդեհը մարելու մասին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

Համացանցը կրկին ծփում է Դիլիջանի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի լուսանկարներով։ Այն նույն Սարգսյանի, ով անձնական գործի «սեռ» բաժնում գրել էր՝ «արու»։

Հիմա անունը չեն հիշում, պարզապես «արու» քաղաքապետ են ասում՝ վարչապետի կողմից հավաքված «արուների ու էգերի» նոր սերնդից է։  Գաղտնիք չէ, որ Փաշինյանը իր շուրջը հավաքագրել է հիմնականում նորմալ կրթություն ու փորձ չունեցող «արուների ու էգերի»։ Էդ տղան էլ դրանցից մեկն է։

Բենզալցակայանի աշխատակից է եղել, Փաշինյանը բռնել- բերել է, որպես հրդեհաշիջման հմտացած վարպետ։ Եվ անկեղծ ասած՝ «արուն» հմտությունն ամբողջությամբ ցուցադրել է։ Դիլիջանի անտառները այրվում են, իսկ քաղաքապետը, ծխախոտը ձեռքին, հրամաններ է տալիս․ «Խնդրում ենք պահպանել հանգստություն և խուճապի չմատնվել»։

Ըստ երևույթին՝ «Հաղթելու ենք» դասական ոճի պրակտիկ շարունակությունն էր։  Բայց հայրենակիցները, երախտապարտ լինելու փոխարեն, մեղադրում են «արու» քաղաքապետին, թե՝

«Խոտածածկ հատվածները որ սկսել էին այրվել, ոչ մեկի պետքը չէր, չէին հանգցնում, ու այդպես տարածվեց, էս աստիճանի չսիրե՞լ հայրենիքը։  Պետության առաքելությունը առհասարակ ո՞րն է»։

Հետաքրքիրն այն է, որ «արու» քաղաքապետը դիմում է հանրությանը «սիրելի դիլիջանցիներ» բառերով, իսկ դիլիջանցիներն իրար մեջ դժգոհում են՝ «Դիլիջանի անտառները մենակ դիլիջանցիների՞նն  են, թե՞ մի քիչ Հայաստանի Հանրապետությանն են  պատկանում»։
Եվ ամենամեղմ խոսքը,  որ շրջանառվում է՝

«Էդ արու քաղաքապետը ծառ կտրելու «փայտի» բիզնեսն է հովանավորում, հետո էլ պաժառ են տալիս՝ հետքերը մաքրելու համար»։

Շատերն էլ  հիշեցնում են նախորդ փորձը՝ Արցախը հանձնելուց առաջ անտառների հրդեհների «ռազմավարական» կիրառման մասին։

Այո, հայելին երբ նայում է իշխանության կողմը, միշտ ինչ–որ հին ծանոթ բան է ցույց տալիս։

Դիլիջանի «արու» քաղաքապետը հրդեհը մարում է․․․

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքուն նոր պատերազմ է հայտարարել․ Լուսանկար

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը՝ իր և Պուտինի օգնականի գաղտնի զրույցի արտահոսքի մասին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

AntiCor հետհայացք․ «Զեղչով» բնակարան, կասեցված գործ և համակարգային հովանավորչություն

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Հաջողությունը միշտ չէ, որ հեշտ կլինի, հատկապես, եթե դուք մենակ չեք աշխատում

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն անցյալի հետ «աշխատում» է մտասեւեռումներով, անպատկառ լեզվակռիվը դարձել է նրա իշխանության հիմնական զբաղմունքը

26/11/2025 infomitk@gmail.com