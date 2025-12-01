01/12/2025

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարվեց

infomitk@gmail.com 01/12/2025 1 min read

ԵԱՀԿ-ն ավարտել է Մինսկի գործընթացի և դրան կից կառույցների փակումը։

Այս մասին ասվում է ԵԱՀԿ հայտարարության մեջ։

«ԵԱՀԿ-ն ավարտել է Մինսկի գործընթացի և դրան կից կառույցների փակումը 2025 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը 23:59-ին՝ համաձայն Նախարարների խորհրդի MC.DEC/1/25 որոշման, որն ընդունվել է 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ին՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ԵԱՀԿ նախագահությանն ուղղված համատեղ դիմումից հետո»,- նշվում է հայտարարության մեջ։

Կազմակերպությունը շեշտել է, որ վարչական ընթացակարգերի ավարտը նշանակում է Մինսկի գործընթացի վերջնական փակում։

