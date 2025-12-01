Հայկ Կոնջորյանի օգնականը՝ փոխթաղապետ․ Կադրերի սով ՔՊ-ում

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներկայացուցիչ Բագրատ Վարդանյանը, մեր տեղեկություններով, նշանակվել է Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ՝ փոխարինելով հանգուցյալ Նիկոլայ Սարիբեկյանին, վերջինը 47 տարեկան հասակում մահացել է հոկտեմբերին։
Բագրատ Վարդանյանը ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի օգնականն էր։
