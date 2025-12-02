02/12/2025

Հրապարակվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի փաստաթղթերը՝ մասամբ

Կառավարությունը հրապարակել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող պետական գերատեսչություններում առկա մի շարք փաստաթղթեր, որոնք պատկերացում են տալիս մինչև 2020 թվականը տեղի ունեցած բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին։

Տեղադրված են նաև հրապարակայնորեն հասանելի մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ուղիղ առնչություն ունեն առաջին խումբ փաստաթղթերի հետ։

Հրապարակվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝

ԵԱՀԿ ՄԽ առաջարկներ

ՀՀ վարչապետի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն Ազգային ժողովում

Կրակովի փաստաթուղթ

Սերժ Սարգսյանի նամակը Վլադմիր Պուտինին

ԵԱՀԿ ՄԽ առաջարկներ 2016 թ.

ՌԴ փաթեթային առաջարկներ

Կազանի փաստաթուղթ

Մադրիդյան սկզբունքներ

Մեղրիի և Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակ

ԵԱՀԿ ՄԽ համապարփակ առաջարկներ

ԵԱՀԿ գործող նախագահի հայտարարությունը Լիսաբոնի գագաթնաժողովին

Բուդապեշտի գագաթնաժողովի հայտարարություն

ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի բանաձևեր:

