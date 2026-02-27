ԵՄ հանձնաժողովը մերժում է աբորտի ֆինանսավորման նոր առաջարկը՝ մատնանշելով գործող ֆոնդը

Երկրները կարող են անհրաժեշտություն ունենալ փոփոխելու գործող ֆոնդը՝ այն օգտագործելու այն կանանց աջակցելու համար, ովքեր ցանկանում են ճանապարհորդել՝ աբորտի համար ԵՄ-ի ներսում։
«Իմ ձայնը, իմ ընտրությունը» քաղաքացիական նախաձեռնությունը կոչ է արել ԵՄ-ին ստեղծել կամավոր, կամավոր ֆինանսական մեխանիզմ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը չի ստեղծի նոր ֆինանսավորման սխեմա՝ Եվրոպայում աբորտի հասանելիությունը ընդլայնելու համար՝ մերժելով մոտ 1.2 միլիոն եվրոպացի քաղաքացիների կողմից աջակցվող առաջարկը։
Հանձնաժողովը, սակայն, նշել է, որ երկրները կարող են օգտագործել գործող ֆոնդը՝ կանանց օգնելու վճարել աբորտի ծառայությունների համար, ինչը արշավի հետևում կանգնած ակտիվիստները որակել են որպես «հաղթանակ»։ Սակայն նախ որոշ երկրներ կարող են անհրաժեշտություն ունենալ փոփոխելու այս ֆոնդով ծածկվող ծրագրերը։
«Իմ ձայնը, իմ ընտրությունը» քաղաքացիական նախաձեռնությունը կոչ է արել ԵՄ-ին ստեղծել կամավոր, կամավոր ֆինանսական մեխանիզմ՝ օգնելու երկրներին աբորտի խնամք տրամադրել այն կանանց, ովքեր չեն կարող օգտվել դրանից իրենց երկրում և ովքեր ընտրում են ճանապարհորդել այնպիսի երկիր, որտեղ կարող են։
Եվրախորհրդարանը դեկտեմբերին քվեարկել է դրա օգտին։ Որոշ Եվրախորհրդարանի անդամներ, որոնք դեմ են եղել դրան, ասել են, որ այն խախտում է ԵՄ և ազգային կանոնները։
Հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ «անհրաժեշտ չէ առաջարկել նոր իրավական գործիք», քանի որ «ԵՄ աջակցությունը արդեն իսկ կարող է համեմատաբար արագ տրամադրվել անդամ պետությունների կողմից, որոնք պատրաստ են դա անել գործող գործիքների շրջանակներում»։
Հանձնաժողովը նշեց, որ երկրները կարող են օգտագործել Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամը (European Social Fund plus), «եթե դա համապատասխանում է իրենց ազգային օրենքներին, նման աջակցություն տրամադրելու համար»։ Սա ունի 142.7 միլիարդ եվրո բյուջե և հիմնականում օգտագործվում է զբաղվածության և սոցիալական ապահովության ծառայությունների աջակցության համար։
«ESF+-ը կարող է աջակցել այս անդամ պետությունների ջանքերին՝ միաժամանակ նրանց ինքնավարություն տալով որոշելու, թե ինչպես և ինչ պայմաններում կապահովվի անվտանգ և օրինական աբորտի հասանելիությունը», – ասաց Հանձնաժողովը։
Որոշ երկրներում ESF+ ծրագիրն արդեն կարող է օգտագործվել առողջապահական ծառայությունների համար, մինչդեռ մյուսներում՝ ոչ, ասաց Հանձնաժողովի խոսնակը։ Սա փոխելու համար երկրները պետք է Հանձնաժողովին ներկայացնեն հիմնադրամում փոփոխություններ կատարելու հայտ։
«Հանձնաժողովը և «Իմ ձայնը, իմ ընտրությունը» ցանկանում են նույն բանը՝ Եվրոպայում կանանց առողջության ամենաբարձր չափանիշները», – ասաց Հավասարության հարցերով հանձնակատար Հաջա Լահբիբը։ «Ֆինանսավորումը կա։ Անդամ պետությունները կարող են անմիջապես գործել, և մենք պատրաստ ենք աջակցել նրանց», – ասաց Լահբիբը։
«Իմ ձայնը, իմ ընտրությունը» քարոզարշավի խումբը որոշումից հետո հայտարարեց, որ իրենց առաջնահերթությունը միշտ «կանանց համար արդյունքների հասնելն է, այլ ոչ թե իրավական ձևը»։
«Չնայած նոր իրավական գործիք չի ստեղծվում, Հանձնաժողովը պաշտոնապես ընդունել է, որ մեր նախաձեռնության հիմնական նպատակներին կարելի է հասնել և ուրվագծել է այն գործնականում իրականացնելու կոնկրետ ուղի», – ասվում է խմբի հայտարարության մեջ։
Խումբը նաև գոհ էր, որ առկա ֆոնդը կարող է լայնորեն օգտագործվել։ «Մենք հատկապես ուրախ ենք, որ մեխանիզմը կարող է օգտագործվել ոչ միայն բժշկական ծառայությունների ֆինանսավորման, այլև անհրաժեշտ հանգամանքներում ճանապարհորդության ծախսերի համար», – հավելեց խումբը։
Այնուամենայնիվ, խումբը կոչ արեց Հանձնաժողովին ապագայում աջակցել լրացուցիչ նվիրված ֆինանսավորմանը, ինչպես նաև տալ հստակ հրահանգներ այն մասին, թե ինչպես կարող են երկրները ԵՄ միջոցներով ապահովել անվտանգ աբորտի խնամք և ստեղծել տեղեկատվական հարթակ հիվանդների համար։
Գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Քրիստին Անդերսոնը՝ «Սուվերեն Ազգերի Եվրոպա» խմբից, այն որոշումից հետո, որ Հանձնաժողովը պետք է «առաջին օրվանից» հստակեցներ, որ այս եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնությունը չի կարող հանգեցնել ԵՄ գործողությունների։
«Աբորտների քաղաքականությունը առողջապահական քաղաքականություն չէ, այլ հստակորեն ազգային իրավասություն է Պայմանագրերի համաձայն։ Փոխանակ ընդունելու, որ առաջարկը գերազանցում է Միության լիազորությունները, Հանձնաժողովն այժմ թույլ է տալիս չարաշահել ESF+-ը՝ անուղղակիորեն այն իրականացնելու համար, ինչը չի կարող ուղղակիորեն պարտադրել», – ասաց Անդերսոնը։
Նա պնդեց, որ սա «շրջանցում է Պայմանագրերը՝ աբորտների տուրիզմի անբարոյական բիզնեսին անօրինական ֆինանսավորում տրամադրելու համար»։
