Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, որ ոչ մի խոչընդոտ չկա, Միքայել Սրբազանի պատշաճ բուժօգնություն ստանալու հարցում, ասում էր անհամբեր սպասում ենք Միքայել Աջապահյանի փաստաբանների դիմումին․ «Այն դիմումը, որ պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել», ասում էր նախարարը:
Նախարարի այս պատասխանը խիստ զարմացրել է Միքայել Սրբազանի փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանին։ Նա Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ դիմել են և մերժում ստացել։
Փաստաբանը անհեթեթ է որակել նախարարի այս պատասխանը։ Ավելին, «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»-ի տնօրեն Կամո Մանուկյանը ևս հաստատել է, որ Սրբազանի փաստաբաներից դիմում ստացել են։
Այսինքն, նախարարը բացահայտորեն ստում է։ Ստելը հենց այն պարտադիր պայմանն է, որով դու կարող ես համալրել իշխանության շարքերը։ Հավելեմ նաև, որ բուժսպասարկումը քրեակատարողական հիմնարկներում աղետալի վիճակում է։
Բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում կալանավորներից և դատապարտյալներից։ Եթե հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող Միքայել Սրբազանի դեպքում է այս վիճակը, ապա պատկերացրեք մյուսների դեպքում ինչ կլինի։
Ժաննա Ալեքսանյանի ֆեյսբուքյան էջից
