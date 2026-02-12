12/02/2026

Մոսկվան ու Երևանը բանակցություններ կսկսեն Հայաստանի երկաթուղիների երկու հատվածի վերականգնման շուրջ

Մոսկվան ու Երևանը բանակցություններ կսկսեն Հայաստանի երկաթուղիների երկու հատվածի վերականգնման շուրջ, որոնք կապված են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։

Այս մասին հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։

«Հայկական կողմի դիմումի համաձայն և ելնելով Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ բարեկամական եղբայրական զգացմունքներից՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշում է կայացրել առարկայական բանակցություններ սկսել Հայաստանի երկաթուղիների երկու հատվածների վերականգնման շուրջ, որոնք կապահովեն դրանց միացումը Ադրբեջանի Հանրապետության երկաթուղիներին Երասխի շրջանում, ինչպես նաև Թուրքիայի Հանրապետության երկաթուղիներին Ախուրյան բնակավայրի շրջանում»,- ասել է Օվերչուկը:

ՌԴ փոխվարչապետի խոսքով՝ վերականգնման ենթակա երկաթուղային հատվածների ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 1,6 կմ և 12,4 կմ: Ինչպես սպասվում է, բանակցությունների ընթացքում կորոշվեն նշված նախագծի իրականացման տեխնիկական, ֆինանսական և այլ եղանակները:

«Այս նախագծի իրականացման տեխնիկական, ֆինանսական և այլ եղանակները, ինչպես սպասվում է, կորոշվեն բանակցությունների ընթացքում։

Կովկասում տրանսպորտային և լոգիստիկ կապի ամրապնդումը չափազանց կարևոր է Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի ժողովուրդների խաղաղության, կայունության և տնտեսական բարգավաճման համար։ Մենք հույս ունենք տարածաշրջանի բոլոր պետությունների միջև կառուցողական համագործակցության վրա՝ այս կարևոր համատեղ խնդիրը լուծելու համար»,- եզրափակել է Օվերչուկը։

