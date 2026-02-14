14/02/2026

News

ՌԴ դատարանը ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն

14/02/2026

Մոսկվայի քաղաքային դատարանը «Հանուն ընդհանուր ժողովրդի բարօրության» ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն։ 

Դատարանը նաև արգելել է դրա գործունեությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում։

Այդ մասին գրում են ռուսական ԶԼՄ-ները՝ հղում անելով դատարանի որոշմանը։

