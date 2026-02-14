ՌԴ դատարանը ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն

Մոսկվայի քաղաքային դատարանը «Հանուն ընդհանուր ժողովրդի բարօրության» ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն։
Դատարանը նաև արգելել է դրա գործունեությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Այդ մասին գրում են ռուսական ԶԼՄ-ները՝ հղում անելով դատարանի որոշմանը։
