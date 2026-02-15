15/02/2026

Ալեն Սիմոնյանը՝ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերման մասին

15/02/2026
Մենք նպատակահարմար գտանք խնդրել ռուս գործընկերներին՝ հեռանալ օդանավակայանից, հեռանալ մի քանի վայրերից, որտեղ նրանք հսկում էին հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Եթե նպատակահարմար համարենք, կսկսենք խոսել Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի մասին, բայց այս պահին մենք դա չենք քննարկում։

Ռուսական ընդդիմադիր Дождь հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը՝ պատասխանելով լրագրող Եկատերինա Կոտրիկաձեի հարցին, որ Երևանից հավաստիացումներ են հնչում Գյումրիում գտնվող 102-րդ ռազմաբազան չի փակվի, արդյո՞ք այն ծառայում է Հայաստանի շահերին։

«Եկեք նայենք քարտեզին, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը և ինչ մարտահրավերներ ունի։ Ենթադրենք, ես չեմ ասում, որ ռուսական ռազմաբազան հարյուր տոկոսանոց երաշխիք է այն ամենի, ինչ հնարավոր է, բայց, միևնույն ժամանակ, մեր տարածաշրջանում, առավել ևս՝ ներկայիս իրավիճակում, սրել և շատ կտրուկ քայլեր անելը սխալ է։ Գուցե դա լավ հնչի, բայց ռեալ քաղաքականության մեջ, իրականում դա այդպես չէ»,- ասել է ՀՀ ԱԺ նախագահը։

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են բանակում ծառայել․ Փաշինյան

14/02/2026
Թույլ չեմ տալու Կաթողիկոսությունը ՀՀ-ից դուրս տանել՝ Էջմիածնի գանձերի հետ․ շատ կոշտ հակազդեցություն է լինելու

13/02/2026
Թբիլիսիում բնակվող Էստոնիայի դեսպան Մարգե Մարդիսալու-Կահարին տեղափոխել Հայաստան

13/02/2026

Հոգևոր տարածք՝ որտեղ սերը, ցավը և գեղեցկությունը շարունակում են խոսել մեզ հետ․ Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրն է․ Նամականի, Լուսանկարներ

15/02/2026
Փետրվարի 16-ի աստղագուշակ․ Բոլոր առումներով բարեհահաջող օր է

15/02/2026
Որ դեպքում Ուկրաինայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ․ Զելենսկի

15/02/2026
Կոչ անում այլ ադրբեջանցիներին այցելել «իրենց հայրենիքը», հիբրիդային պատերազմի «գիտակները» ևս լուռ են

15/02/2026