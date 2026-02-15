Որ դեպքում Ուկրաինայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ․ Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններն իր երկրում կարող են անցկացվել՝ հրադադարի պայմանով։
Այս մասին նա ասել է Մյունխենում ընթացող Անվտանգության միջազգային կոնֆերանսի ընթացքում։
«Տվեք մեզ երկու ամիս հրադադար եւ մենք կանցկացնենք ընտրություններ»,- ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ վստահություն է հայտնել, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կկարողանա նպաստել որ հրադադար հաստատվի՝ ճնշում գործադրելով Ռուսաստանի վրա։ «Դրանից հետո մեր խորհրդարանը կփոխի օրենքն ու մենք ընտրություններ կանցկացնենք»,- ասել է Զելենսկին։
